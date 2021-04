Terrore ad Angri: 36enne aggredisce passanti con un'ascia L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, indagini in corso

Brandendo un'ascia, ha seminato il panico tra le strade di Angri, ferendo anche una persona. È quanto accaduto ieri, tra le 18 e le 19, nella città dell'Agro Nocerino Sarnese. Le indagini effettuate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno permesso di risalire ad un 36enne del posto, denunciato con l'accusa di lesioni. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, sarebbe responsabile di due distinte aggressioni avvenute in via Monte Taccaro e Piazza San Giovanni. In uno dei due casi il 36enne ha colpito un passante con la parte piatta dell'ascia, ferendolo al capo e ad un braccio. Fortunatamente la vittima non è in pericolo di vita. Gli investigatori, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangio, ritengono che tra l'aggressore e le due persone non vi siano rapporti qualificati e, quindi, si tratterebbe di due gesti immotivati. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di risalire al 36enne che è stato denunciato.