Sarno prega per Annamaria: "Siamo tutti con te" Lotta per la vita la donna ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere che poi si è suicidato

"Forza Annamaria, siamo tutti con te". A Sarno si prega per la vita di Annamaria Ascolese, insegnante di 50 anni, operata d'urgenza al San Camillo di Roma dopo esser stata ferita gravemente da diversi colpi di pistola che le sono stati esplosi contro da suo marito, il vicebrigadiere dei carabinieri Antonio Boccia. L’uomo, di 57 anni, si è poi suicidato. La coppia, da tempo residente a Marino, in provincia di Roma, era originaria di Sarno.

"Sempre più donne sono vittime della mano efferata di un uomo. In queste ultime ore abbiamo assistito, purtroppo, ad un atto di estrema violenza nei confronti di una nostra concittadina, gravemente ferita dal compagno con un'arma da fuoco ed ora giace in un letto d'ospedale, dove sta lottando tra la vita e la morte." Ha scritto il sindaco Giuseppe Canfora.

"Non c'è mai giustificazione ad un atto di violenza e come Commissione Pari Opportunità del Comune di Sarno intendiamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ad Annamaria Ascolese ed alla sua famiglia, sperando che tutto questo possa essere, tra qualche tempo, solo un brutto ricordo. Forza Annamaria, siamo tutti con te. Sempre al fianco delle donne e dei più deboli per combattere, fino alla fine, contro ogni atto di violenza." Le parole della Fascia Tricolore.