Sparata dal marito: Annamaria Ascolese non ce l'ha fatta E' morta in ospedale dopo avere lottato per giorni. Dolore e lacrime a Sarno e Marino

Per giorni ha lottato tra la vita e la morte, ma la tragica notizia, questa mattina, ha sconvolto le comunità di Marino e Sarno: Annamaria Ascolese non ce l'ha fatta. La donna, insegnante 49enne, è morta questa notte presso l'ospedale San Camillo di Roma dove era stata ricoverata e operata d'urgenza a seguito dei colpi di pistola che le erano stati esplosi contro dal marito Antonio Boccia, 57enne, vicebrigadiere dei carabinieri. Dopo averle sparato, il militare si è tolto la vita. Le condizioni di Annamaria erano apparse gravissime sin dal primo momento. In tanti hanno sperato e pregato per la vita della donna, fino, purtroppo, al tragico epilogo di questa notte.

La coppia, insieme da 14 anni, era originaria di Sarno ma da tempo viveva a Marino dove Annamaria era anche molto impegnata nel sociale. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando. Un triste giorno in cui si conta un'altra, l'ennesima, vittima di femminicidio.

"ll miracolo che aspettavamo non si è verificato. Annamaria non ce l'ha fatta ed è volata in cielo. Oggi piangiamo l'ennesima donna vittima della follia, una vita spezzata senza alcun senso. Uniamoci nel lutto e nel coltivare il seme del rispetto della vita, del diritto di scegliere e di autodeterminarsi". Queste la parole del sindaco di Marino, Carlo Colizza.