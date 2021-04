Lutto cittadino a Sarno per la morte di Annamaria Ascolese Uccisa dal marito. Bandiere a mezz’asta sabato 1 maggio

Morta per mano del marito, proclamato il lutto cittadino a Sarno per la tragica morte di Annamaria Ascolese, vittima di femminicidio. La donna è stata uccisa dai colpi di pistola sparati dal marito Antonio Boccia, un carabiniere di 57 anni. Il militare si è poi tolto la vita. Il cuore della donna, invece, ha smesso di battere dopo aver lottato per giorni.

“Il Sindaco Giuseppe Canfora e l'Amministrazione Comunale, hanno inteso manifestare il cordoglio e la vicinanza della Città di Sarno, profondamente turbata e affranta, al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della loro cara congiunta, Annamaria Ascolese, proclamando, con apposito atto deliberativo, il lutto cittadino nella giornata di sabato 1 maggio 2021, in occasione della celebrazione dei funerali, che si terranno alle 9.30, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Piazza Municipio.

Interpretando il dolore dell'intera comunità sarnese per la tragica e prematura scomparsa della nostra concittadina Annamaria, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno ritenuto doveroso commemorarne la memoria sabato 1 maggio 2021, giorno in cui la salma giungerà a Sarno, sua città natale.

L’Amministrazione Comunale ha disposto altresì l’esposizione della bandiera a mezz’asta sul balcone del Palazzo Municipale, invitando i cittadini, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ad astenersi da qualsiasi attività ludica e ricreativa e da ogni altro comportamento che sia in contrasto con il significato del lutto cittadino.” Le parole dell’amministrazione. L’intera comunità si uscire nel dolore.