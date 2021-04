Cercatore di asparagi non torna più a casa:disperso pensionato Sul posto anche il sindaco Modesto Lamattina

Momenti di ansia a Caggiano per la scomparsa di un pensionato. L'uomo è uscito questa mattina presto per andare a cercare asparagi in campagna ma non ha più fatto ritorno a casa. A dare l'allarme i familiari che lo aspettavano per un appuntamento. In corso le ricerche in località Fabbricata – Bosco, sul campo i volontari della Protezione Civile Gopi insieme ai Carabinieri ed ai Carabinieri Forestali. Sul luogo della scomparsa anche il sindaco Modesto Lamattina.