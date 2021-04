Caggiano: trovato senza vita l'81enne disperso Era uscito di casa alla ricerca di asparagi senza mai più far ritorno. A stroncarlo un malore

Dopo ore di ricerche è stato ritrovato senza vita Carucci Gennaro, l'anziano di Caggiano scomparso questa mattina dopo essere andato in cerca di asparagi. La morte, molto probabilmente, è avvenuta per un malore. A dare l'allarme i familiari che lo aspettavano per un appuntamento. Dopo circa quattro ore di ricerche in località Fabbricata – Bosco, i volontari della Protezione Civile Gopi, sul posto insieme ai Carabinieri ed ai Carabinieri Forestali, sono riusciti ad individuare il corpo dell'81enne. Sul luogo della scomparsa anche il sindaco Modesto Lamattina.

"A tutta la sua famiglia va il nostro conforto e il più profondo cordoglio. - ha scritto l'amministrazio comunale - Vogliamo ringraziare i Carabinieri della locale stazione, i Carabinieri forestali delle stazioni di Polla e Petina, i volontari della protezione Civile Gopi-Anpas e i tanti nostri concittadini che con tempestività e solerzia hanno svolto le attività di soccorso e ricerca". Il corpo è stato portato presso l’obitorio dell’ospedale Luigi Curto di Polla e nelle prossime ore sarà restituito ai familiari.