Montecorice: spara alla moglie scambiandola per un cinghiale

Tragedia sfiorata, ieri sera, a Montecorice. Un uomo di 70 anni ha sparato involontariamente con il fucile alla moglie, 64enne, pensando si trattasse di un cinghiale. L’incidente è avvenuto nella frazione di Giungatelle. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sarebbe rimasta ferita alla spalla e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine. Sono in corso le indagi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.