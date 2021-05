Paura a Sanza: anziano si ustiona scivolando nel camino E' stato trasferito al reparto grandi ustionati del Cardarelli

Paura a Sanza, un 89enne è accidentalmente caduto nel fuoco del camino riportando ustioni ad un braccio e alla nuca. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare si sia addormentato vicino alle fiamme. L’uomo si è poi lanciato in strada chiedendo aiuto. E' stato ricoverato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, per poi essere trasferito in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli.