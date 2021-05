Incidente a Padula: quattro feriti Diversi i sinistri in provincia di Salerno questo fine settimana: tre feriti anche a Scafati

Diversi gli incidenti stradali che si sono verificati nel corso di questo fine settimana in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di oggi, per cause ancora da chiarire, un violento scontro ha interessato due macchine in via Nazionale a Padula Scalo. Sono rimaste ferite quattro persone, trasportate dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Una coppia sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina coordinati dal Capo Reparto Eugenio Siena.

Un impatto anche a Scafati dove è di tre feriti lievi il bollettino. L'incidente si è consumato in via Passanti. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinitro. Alla guida di una delle vetture pare ci fosse un giovane senza patente.

Due gli incidenti stradali registrato nella serata di ieri a Sapri. Una ragazza è stata tamponata da una auto in località Pali mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto sono immediatamente guiti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale per le cure del caso. Ancora un sinitro sulla SS18 che collega Sapri ad Acquafredda di Maratea un giovane ha perso il controllo della sua auto finendo contro la roccia. In questo caso, fortunatamente, solo tanta paura.