Controlli antiCovid, Salernitano al setaccio: chiusi 3 locali Controllate oltre 6mila persone: multati in 57 per mancato uso della mascherina

Provincia di Salerno al setaccio per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Nell'ultima settimana sono state controllate 6249 persone, 3963 veicoli e 1127 esercizi pubblici. Sono state 57 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina, 5 invece i titolari di esercizi commerciali multati per mancato rispetto della normativa anticovid, per tre attività è stata anche disposta la chiusura.

Tra le sanzioni elevate, alcune hanno riguardato due locali in Cava de’ Tirreni, un bar al Corso e una braceria nei pressi della Stazione Ferroviaria, e due a Salerno, un pub ed una sala ristorante nel cuore della Movida in via Roma. I locali sono stati multati per non aver rispettato l’orario di chiusura imposto ai ristoranti ed agli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti.