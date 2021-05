Salerno, oltre 65 chili di cocaina pura sequestrati al porto Pronta ad inondare le piazze di spaccio: indaga la procura, blitz da 3 milioni di euro

Un'operazione congiunta condotta dalla polizia e dalla guardia di finanza di Salerno all'alba, che ha portato al sequestro di due borsoni con all'interno oltre 65 chili di cocaina pura.

La sostanza stupefacente era nascosta all'interno del porto commerciale di Salerno: le indagini coordinate dalla procura sono all'inizio e non sono escluse ulteriori novità nelle prossime ore.

Resta il colpo inferto ai trafficanti di droga, che sempre più si appoggiano allo scalo salernitano come punto di riferimento per lo smercio su tutto il territorio regionale e non solo.

In base alle stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe fruttato alla criminalità circa 3 milioni di euro.