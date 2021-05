Movida violenta: l'allarme disperato dei ristoratori “Intervenire subito per salvare la città turistica”

Movida violenta a Salerno, in allarme gli esercenti di via Roma. Mentre proseguono le indagini della squadra mobile di Salerno sulla maxi rissa tra giovanissimi scatenatasi sabato sera sul Lungomare Trieste, due i 16enni feriti, i ristoratori sono preoccupati per i continui problemi che bande di ragazzini stanno provocando sempre più spesso la sera in città. Una situazione ormai fuori controllo come denuncia Flavio Sessa del locale “Pummarola Ncoppa”.

“Noi chiediamo, sia come commercianti che come Associazione Commercianti per Salerno aiuti dalle forze dell'ordine, delle autorità, del comune e del sindaco innanzitutto perché se noi vogliamo che Salerno diventi una città turistica bisogna intervenire adesso”. Lo stesso primo cittadino nel parlare della vicenda ha dichiarato: “Le forze dell'ordine sono già al lavoro per assicurare alla giustizia tutti i responsabili. Le immagini video hanno “catturato” il volto di molti di loro.

E questo aiuterà gli investigatori a far luce su quanto accaduto e su chi siano questi giovani che hanno, tra l'altro, screditato il nome della nostra città. Stamane con il prefetto abbiamo avuto già un primo incontro telefonico proprio per iniziare a delineare strategie efficaci e incisive per evitare che episodi del genere non si verifichino più”.