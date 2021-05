Salerno, fiamme nel centro operativo postale di Pastena Provvidenziale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno sono intervenuti per sedare un incendio divampato all’interno del centro operativo postale provinciale di Salerno, in via Paradiso di Pastena. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 nei locali del archivio-deposito. Considerata la breve distanza dalla sede dei vigili del fuoco e l’impiego massiccio di uomini mezzi e attrezzature, l'incendio è stato sedato in pochi minuti. Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per circa due ore al fine di monitorare con termocamere tutto l'archivio della sede. Al momento sono in corso indagini per stabilire le cause di innesco dell'incendio