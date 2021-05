Maxi rissa a Salerno:"Minori identificati, saranno denunciati" Parla il Questore: "Non solo repressione, necessaria azione educativa di famiglie e associazioni"

Sono già stati quasi tutti identificati i ragazzi che, sabato sera, hanno preso parte ad una maxi rissa scoppiata in pieno centro a Salerno. Proprio nel salotto buono della città, sul lungomare Trieste e a pochi passi dal comune, una folla di giovanissimi ha dato vita a una violenta lite dove due 16enni sono anche rimasti feriti. Resta da chiarire se a provocare le ferite siano state delle armi da taglio o delle bottiglie rotte. Quel che è certo è che, al momento, tutti i giovani identificati, una ventina, sono minorenni.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Questore di Salerno, Maurizio Ficarra. “Questi episodi ci allarmano soprattutto per l'età dei componenti che sono, per la maggior parte, tutti minorenni. Il controllo del territorio è importante ma il comportamento dei giovani e dei minori in particolare è una materia che deve coinvolgere altre realtà: le famiglie, le associazioni. Bisogna far capire ai ragazzi che il ricorso alla violenza, non solo è odioso e disdicevole ma è anche un problema: adesso che sono stati identificati verranno, infatti, tutti denunciati e si aprirà per ognuno, pur con le misure legate al fatto che si tratta di minori, un procedimento penale di cui rimarranno le tracce nel futuro."



Clicca qui per vedere il servizio andato in onda al tg di OttoChannel, canale 696.