Nascondeva la droga nel marsupio e in cantina: arrestato In manette un 30enne di Salerno

Lotta allo spaccio a Salerno, nel mirino degli agenti di polizia un 30enne della zona orientale del capoluogo. D.M.D, queste le sue iniziali, è stato beccato dai "Falchi", in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente, nei pressi della sua abitazione.

Alla vista degli agenti D.M.D avrebbe anche cercato di evitare il controllo, nascondendosi tra le auto parcheggiate. All'interno del marsupio che indossava sono stati trovati 8 involucri, con quasi venti grammi di hashish. A casa, gli agenti hanno poi trovato in cantina, nascosto tra la muratura, un altro panetto hashish di 72 gr, un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento in dosi. Il 30enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.