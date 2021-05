Ruba capi di abbigliamento e fugge in monopattino: arrestato E' accaduto ieri pomeriggio a Salerno, nei guai un 24enne

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un ladro di abbigliamento, colto in flagranza subito dopo il fatto. L’ uomo, 24enne originario del Marocco e senza fissa dimora, ieri pomeriggio si è reso responsabile del furto aggravato in tre esercizi commerciali in via San Leonardo.

Subito dopo, è stato rintracciato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, che lo hanno individuato e fermato a poche centinaia di metri dall’uscita di uno degli esercizi commerciali. Secondo gli investigatori avrebbe rubato vari capi di abbigliamento e calzature di valore in tre negozi della zona prima di essere scoperto dagli addetti alla vendita. Il 24enne, inoltre, ha utilizzato un monopattino elettrico per fuggire dopo il furto.

Gli Agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato e tratto in arresto: ora, in attesa dell'udienza di convalida, si trova agli arresti domiciliari. L’uomo è stato inoltre denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale ed anche per ricettazione del monopattino elettrico utilizzato. La merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia presso gli Uffici della Polizia di Stato.