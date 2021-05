Salerno, carabinieri arrestano due evasi in 24 ore Nei guai un 25enne e un 45enne

Arrestati due evasi in 24 ore nel salernitano. Nel tardo pomeriggio di sabato i Carabinieri hanno intercettato a bordo di motorino un pregiudicato 25enne di Pontecagnano Faiano, L.V. , sorpreso all’interno del distributore Eni di Via Trento. Il successivo controllo ha fatto emergere che lo stesso si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, dove si trovava ai domiciliari: per questo motivo è stato arrestato, confermata la misura cautelare.

Nella mattina di oggi invece, un Carabiniere della Sezione Radiomobile, in licenza libero dal servizio, ha notato un 45enne salernitano in zona Quartiere Europa: il militare lo ha seguito con discrezione allertando subito i colleghi in servizio, ricordando che lo stesso era evaso il 26 aprile scorso dalla comunità “Centro Calabrese di Solidarietà” di Catanzaro, dove stava scontando un periodo ai domiciliari. I militari hanno braccato il 45enne presso la propria abitazione dove rifiutava di aprire. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per entrare. L'uomo è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari.