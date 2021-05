Paura a Palinuro: incendio in una falegnameria Sul posto i vigili del fuoco

Paura questa mattina a Palinuro per un incendio divampato all'interno di una falegnameria in località Piana del Mingardo Le fiamme hanno avvolto completamente la struttura. A lanciare l'allarme alcuni residenti della zona.

Sul posto i volontari del gruppo Menaica di Protezione Civile, la polizia municipale, i carabinieri della stazione di Centola e i Vigili del Fuoco con squadre di Policastro, Vallo della Lucania e Sala Consilina per cercare di domare il rogo e impedire che le fiamme si allarghino anche alle abitazioni vicine. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Al momento, per fortuna, non si registrano feriti.