Maxi-incendio a Centola: a fuoco un mobilificio e 3 abitazioni Fortunatamente non si registrano persone coinvolte; le operazioni sono durate diverse ore

Un incendio di vaste dimensioni è divampato in un mobilificio di via Piana, nel comune di Centola. L’allarme è scattato intorno alle 12 e ha reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Policastro. Le fiamme hanno interessato un’attività commerciale di circa mille metri quadri, in parte adibita deposito di arredi e complementi vari e parte a falegnameria. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche due autobotti inviate dalla sede centrale e si è reso necessario un monitoraggio aereo da parte del reparto volo. All’arrivo dei vigili del fuoco, due dei tre capannoni erano stati totalmente coinvolti dall’incendio. Le fiamme, inoltre, si sono propagate e hanno coinvolto anche tre appartamenti che si trovavano nelle vicinanze. Le abitazioni sono state evacuate ma non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e, al momento, sono terminate. Le strutture raggiunte dalle fiamme, però, risultano gravemente danneggiate, pertanto i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza provvisoria delle aree coinvolte dall’incendio.