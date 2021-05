Bimba di 5 anni morta a Palinuro: indagati i genitori La piccola è precipitata in mare sabato scorso da un costone roccioso nei pressi del porto

Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Margarita, la bimba tedesca di cinque anni precipitata sabato scorso dal costone roccioso di Punta Quaglia al porto di Palinuro, finendo in mare. La piccola è morta per annegamento.

Notificati dalla Guardia Costiera di Palinuro gli avvisi di garanzia. Da una prima ricostruzione degli investigatori i genitori, con i 5 figli, tutti di età inferiore ai 6 anni, avrebbero percorso il sentiero dei Fortini senza una guida, una condizione che - per gli inquirenti - non avrebbe consentito il giusto controllo dei minori.

Intanto il sentiero rimane sotto sequestro mentre sono stati disposti dalla procura di Vallo della Lucania accertamenti tecnici lungo il percorso effettuato sabato scorso dalla famiglia straniera.