Beccato con 36 chili di marijuana: arrestato 30enne Il giovane è stato fermato dai carabinieri durante un controllo a Sapri

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri hanno arrestato un giovane per detenzione di sostanza stupefacente, marijuana e hashish. Nella serata di sabato 29 maggio i militari del posto hanno fermato il 30enne F. P..

L’uomo, incensurato residente a Melfi, sarebbe stato sorpreso con la sostanza stupefacente nascosta all’interno di un vano portaoggetti, 17 grammi di marijuana e 0.8 di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare, in collaborazione con i carabinieri di Melfi, avrebbe consentito di rinvenire altra droga dello stesso tipo.

Ma proseguendo poi con i controlli, in un’abitazione rurale del giovane, i carabinieri avrebbero trovato ben 12 contenitori con all'interno altra “marijuana” tra foglie e infiorescenze, per un peso complessivo di 36 kg circa. Il 30enne è stato così arrestato e sottoposto ai domiciliari. I militari procederanno con altri accertamenti sul grosso quantitativo di marijuana sequestrato, per verificare il livello di thc e se vi erano le dovute autorizzazioni per coltivare la sostanza in maniera “legale”.