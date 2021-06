Muore durante la partita per ricordare il fratello che non c'è più Il 29enne, originario di Poggiomarino, aveva giocato nel Sapri, dolore nel comune salernitano

Anche Sapri piange la morte di Giuseppe Perrino, il 29enne di Poggiomarino che ha perso la vita ieri sera su un campo di calcio. Il ragazzo aveva militato nella squadra del comune cilentano in serie D, la cittadinanza e i tifosi lo ricordano con grande afetto. Un destino davvero crudele quello del ragazzo che, quando si è sentito male, stava disputando un torneo rionale, una partita commemorativa in onore del fratello Rocco, deceduto nel giugno del 2018 proprio a causa di un malore mentre si trovava in bicicletta.

Perrino si è accasciato improvvisamente sul campo di pallone, davanti agli occhi impietriti degli amici. Immediati e tempestivi i soccorsi da parte dei sanitari del 118 ma per il 29enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata sequestrata e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria. Sul luogo della morte del ragazzo anche i rilievi dei carabinieri. Intanto oggi sono state annullate a Poggiomarino tutte le celebrazioni per la festa della Repubblica. Il sindaco Maurizio Falanga ha annullato la cerimonia di accensione delle luci tricolori sulla facciata del comune. "Abbiamo preferito dare il nostro cordoglio a una famiglia già duramente provata, Giuseppe purtroppo si ricongiunge all'amato fratello Rocco" ha precisato il primo cittadino.