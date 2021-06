Corbara, malore a bordo del suo scooter: muore 53enne Secondo alcuni testimoni l'uomo si è accasciato al suolo all'improvviso

Un malore fatale ha stroncato Giovanni Ruocco, 53enne di Corbara. L'uomo ha perso la vita questa mattina lungo la strada provinciale 2 che collega la Costiera amalfitana all'agro nocerino sarnese. Autista dell'impresa che gestisce il servizio di trasporto alunni nel comune salernitano, era alla guida del proprio scooter in direzione del Valico di Chiunzi quando è finito improvvisamente sull'asfalto. Secondo alcuni testimoni che avrebbero assistito impotenti alla scena il 53enne si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di sensi.

Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori, due paramedici di passaggio, chiamati dagli autombilisti di passaggio. L'ambulanza sarebbe arrivata dopo circa venti minuti. Ormai per il 53enne non c'era nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Pagani per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il magistrato di turno ha disposto il rilascio della salma che è stata restituita alla famiglia. Le cause del decesso sono dunque naturali. “Il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo e la Comunità piangono attoniti l’improvvisa morte del 53 enne Giovanni Ruocco. L’uomo, - continua la fascia tricolore - dipendente cui è affidato il servizio del trasporto scolastico dei bambini dell’istituto comprensivo, e da tutti conosciuto e stimato, è stato colto da un malore mentre era bordo del suo motociclo.

Esprimo il mio sentito cordoglio e piango l’improvvisa dipartita di un amico cui mi legava affetto sincero e di profonda stima, come tante famiglie a Corbara, alla sua famiglia va il mio più profondo cordoglio e partecipazione al lutto” ha concluso il primo cittadino. Il 53enne era molto conosciuto e stimato.