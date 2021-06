Ruba una bici elettrica da mille euro: arrestato Il mezzo sottratto ad un nigeriano: preso dai carabinieri un 37enne di Torre Orsaia

Una telefonata ai carabinieri per denunciare il furto di una costosa bicicletta elettrica, dal valore di circa mille euro. A farla, un uomo di nazionalità nigeriana residente a San Giovanni a Piro, che aveva assicurato la due ruote con una catena su un marciapiede a Policastro.

Il ladro, descritto come "un ragazzo con numerosi tatuaggi", è stato visto darsi alla fuga in direzione Nord: scattate le ricerche, i militari hanno trovato la e-bike nei pressi dell'abitazione di un 37enne, residente a Torre Orsaia. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato in flagranza ed ora si trova ai domiciliari, mentre la bibicletta elettrica è stata riconsegnata al proprietario.