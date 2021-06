Fiamme in un'abitazione a Polla: salvato 52enne Sul posto i vigili del fuoco. L'uomo viveva in condizioni di degrado

Momenti di paura nel Vallo di Diano, a Polla, per un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri in una casa in piazza Villa Piana. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, la causa scatenante potrebbe essere una sigaretta spenta male che ha dato via alla scintilla originando in questo modo velocemente il rogo. Scattato l'allarme fortunatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Nell’abitazione i caschi rossi hanno provveduto a mettere in salvo il proprietario, un 52enne. L'uomo ha riportato comunque lievi ustioni alle mani. Il malcapitato è stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per essere medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo i caschi rossi e i carabinieri intervenuti hanno anche potuto appurare le condizioni di degrado e le precarie condizioni igienico sanitarie in cui viveva il 52enne. Molte camere della casa erano infatti piene di scatoloni e rifiuti ammassati da tempo.