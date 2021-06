Incidente a Nocera Superiore, sindaco La Mura: "Una tragedia immane" Il cordoglio del primo cittadino di Sant'Egidio per la morte del 31enne Vincenzo Simeone

E' di due morti e due feriti il tragico bollettino dell'incidente avvenuto, nella tarda serata di domenica, a Nocera Superiore, lungo la statale 18. L'impatto, tra due moto, è stato fatale per Vincenzo Simeone, di 31 anni, originario di Sant'Egidio del Monte Albino e Manuel K., 17enne di Castel San Giorgio. Sotto shock le due comunità. Il minore sarebbe morto sul colpo, il 31enne invece, dopo esser stato trasportato all'ospedale, è deceduto poco dopo la mezzanotte. Troppo gravi le ferite riportate.

Il sindaco f.f. di Sant'Egidio, Antonio La Mura, ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: "La nostra comunità di Sant'Egidio si ritrova in queste ore a piangere la scomparsa di un suo giovane figlio, Vincenzo Simeone, strappato alla vita a 31 anni da un incidente avvenuto nella serata di domenica e in cui ha perso la vita un altro ragazzo di Castel San Giorgio, di appena 17 anni. È una tragedia immane, che ha lasciato attoniti e sgomenti tutti noi. E come sempre in queste circostanze, è estremamente difficile esprimere parole di conforto per un dolore così tremendo."

"Voglio però che la famiglia di Vincenzo - papà Ferdinando, mamma Silvana e la sorella di Vincenzo, Maria - sappia che tutti noi siamo partecipi di questo dolore. A loro, esprimo con sincera commozione i sentimenti di cordoglio miei personali, dell'intera Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant'Egidio. Per quanto possa valere in questo momento di sofferenza così profonda, sappiate che tutti noi vi abbracciamo con tutto il nostro affetto." Le parole della fascia tricolore.

Intanto, è scattata l’inchiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.