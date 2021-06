Scoppia una bombola del gas in casa: ferito un 51enne L'uomo è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli

Paura a Petina per l'esplosione questa mattina di una bombola del gas verificatasi all’interno di una abitazione del centro. La casa è andata quasi distrutta nella deflagrazione. Il 51enne che si trovava nell'abitazione al momento dell’esplosione è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118. Viste le sue condizioni delicate è stato trasportato all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Ore di ansia nel piccolo comune per le sorti del malcapitato. Intanto si indaga per rticostruire la dinamica di quanto accaduto.