Salerno, scontro tra auto e scooter sul lungomare: ferito un giovane Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza dell'Humanitas

Incidente stradale sul Lungomare di Salerno, nei pressi del Grand Hotel. A scontrarsi uno scooter e un'auto, ad avere la peggio il centauro che è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Humanitas chiamata da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. I sanitari si sono presi cura del ragazzo, visibilmente sotto choc. Non avrebbe riportato ferite gravi ma escoriazioni al volto e agli arti.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale che ha anche deviato il traffico per poter effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Pare che la vettura e il mezzo a due ruote si siano scontrate durante un sorpasso.

Il conducente dell'auto si è immediatamento fermato per aiutare il ragazzo caduto dal motorino. Danneggiato il mezzo a due ruote e l'auto nel punto dell'impatto. Ancora non è chiaro cosa sia successo. Toccherà ora alle forze dell'ordine chiarire se vi siano responsabilità e da parte di chi. Traffico in tilt e lunghe code sulla Lungomare, chiusa in un senso di marcia per consentire ai caschi bianchi di mettere in sicurezza l'area teatro troppo spesso di pericolosi sinistri, purtroppo a volte anche mortali.