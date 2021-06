L'inseguimento, poi il colpo di pistola: terrore in centro a Salerno La squadra mobile acciuffa un malvivente: potrebbe essere l'autore dei colpi messi a segno in città

Una scena da film: così l'hanno descritta i testimoni presenti in Piazza Alario a Salerno. Una persona inseguita da due poliziotti in borghese, che l'hanno acciuffata dopo aver esploso un colpo di pistola in aria.

Pomeriggio particolarmente "movimentato" per gli agenti della Squadra mobile guidati dal dirigente Marcello Castello, che da giorni sono sulle tracce dell'autore dei colpi a ripetizione messi a segno in diverse attività commerciali della città. L'ultimo, in ordine di tempo, quello messo a segno in Piazza Portanova. Ma tutto il centro storico da giorni si sente sotto assedio.

Ad assistere alla scena alcuni studenti che stavano preparando l'esame di maturità proprio sulle sedute di Piazza Alario, ma anche residenti e commercianti della zona, allarmati dall'esplosione. L'indagato è stato ammanettato e poi portato in caserma.

Una situazione che sta destando non poco allarme e preoccupazione, soprattutto tra gli esercenti ma non solo. Il sospetto, forte, degli investigatori è che la persona fermata oggi pomeriggio in Piazza Alario possa essere in qualche modo coinvolta con i recenti fatti di cronaca.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha chiesto al prefetto la convocazione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, con l'obiettivo di garantire servizi specifici di controllo soprattutto durante le ore notturne.