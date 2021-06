Scoperta una discarica abusiva a Buccino: multata la responsabile In azione i carabinieri della stazione Forestale, i rifiuti abbandonati nei pressi di un'azienda

Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva. In azione i militari della Stazione Forestale di Buccino nei pressi della zona industriale del comune di Buccino dove sono stati trovati alcuni cumuli di rifiuti, proprio in prossimità di una ditta di lavorazione di tessuti. Sequestrata l'area e i rifiuti speciali che erano stati depositati all'interno in maniera illegale, denunciata all’autorità giudiziaria la titolare dell’azienda per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. La donna ha ricevuto anche una multa di 10mila euro.

I militari, dopo aver fatto partire le indagini, avrebbero riscontrato che nel piazzale antistante l’azienda vi erano depositati rifiuti pericolosi e non. Contenitori in plastica contenenti anche in origine sostanze pericolose, sacchetti in tessuto con all'interno involucri di materiale plastico, cassette in plastica, basi in legno, carta, cartone, materiale ferroso, residui della lavorazione del tessuto, contenitori contenenti sostanze coloranti non diversamente classificabili, polistirolo, un cassone in ferro contenente i residui della lavorazione del tessuto, contenitori in metallo ossidati, isolante bituminoso a rotoli, laterizi e calcinacci, recipienti in plastica di colore blu pieni di materiale pietroso e tessuti, un quantitativo complessivo che si aggira sui 370 metri cubi di rifiuti.