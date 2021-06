Droga a Bellizzi: pusher sorpreso in strada ed arrestato Ai domiciliari un 22enne

Lotta alla droga in provincia di Salerno: arrestato un presunto pusher a Bellizzi. R.S., queste le sue iniziali, è stato sorpreso dagli agenti di polizia mentre nel centro cittadino stava parlando con alcune persone "probabilmente in attesa di un “cliente” sottolineano dalla Questura.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo, di 22 anni, dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti avrebbe provato a far perdere le proprie tracce ma è stato subito bloccato e controllato. A casa del 22enne, nascosti all'interno dell’armadio posto nella sua camera da letto, sono stati trovati circa 35 grammi di hashish, un bilancino elettronico e un coltello utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e patrimonio, è stato arrestato. Si trova ora ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.