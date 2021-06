Tragedia a Petina: morto il 51enne ferito per l'esplosione di una bombola di gas L'uomo si trovava nella sua abitazione. E' deceduto dopo una settimana di ricovero al Cardarelli

Dopo una settimana di lotta per sopravvivere si è fermato il cuore del 51enne di Petina ferito dallo scoppio di una bombola del gas, avvenuto nella sua abitazione. L'incidente risale alla mattina del 14 giugno scorso quando il 51enne, che era solo in casa, è rimasto ferito in modo molto grave durante l'improvvisa deflagrazione.

Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime ai soccorritori, per questo motivo il malcapitato era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Proprio lì purtroppo è deceduto dopo una settimana di agonia nelle scorse ore, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita. Dolore e commozione nel comune salernitano alla notizia della scomparsa dell'uomo.

L'esplosione che aveva allertato e spaventato i vicini del 51enne, i primi a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi, ha causato anche gravi danni all'abitazione, semi distrutta dalla deflagrazione. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di questo drammatico incidente finito in tragedia.