"Stiamo solo parlando" ma aveva 22 dosi di cocaina indosso: arrestato 27enne Beccato dai poliziotti della sezione Volanti nella zona orientale di Salerno

E' stato trovato in possesso di oltre 20 dosi di cocaina e denaro in contanti, sono scattate le manette per G.S. 27enne salernitano, beccato ieri notte dagli agenti di polizia. Il ragazzo è stato sopreso a bordo della sua auto nella zona orientale della città, tra Pastena e Sant'Eustachio, dai poliziotti della sezione Volanti. A bordo della vettura anche una ragazza. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo dopo averlo sopreso a parlare con un terzo giovane, a piedi.

Durante i controlli, G.S si è "giustificato" dicendo di star solo discutendo con la sua fidanzata, ma dalle verfiche gli sono state trovate indosso numerose dosi di droga.

In particolare, 22 involucri di cocaina nonché 415 euro in banconote di vario taglio ed un cellulare occultati nelle scarpe. A casa del giovane, poi, sono stati trovati, nascosti in un armadio nella camera da letto, altri 600 euro in contanti ed in un vano dispensa, ricavato nel muro della cucina, un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato. Il 27enne è stato quindi arrestato, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.