Salerno, il bilancio della Guardia di finanza: un anno di lotta ai furbetti Celebrazioni per il 247esimo anniversario del Corpo: le priorità operative del generale Petrucelli

La caserma "Giudice" del comando provinciale di Salerno ha ospitato le celebrazioni per il 247esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. Una cerimonia all'insegna della sobrietà, alla presenza del prefetto Francesco Russo e dell'arcivescovo Andrea Bellandi.

Per il generale Danilo Petrucelli, comandante provinciale, è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio operativo di un anno di attività, in questa intervista andata in onda nel tg di OttoChannel 696

LOTTA ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

La lotta all’evasione fiscale nella provincia di Salerno si è sostanziata nell’esecuzione di 258 interventi, tra verifiche e controlli fiscali a professionisti ed imprese, con il recupero a tassazione di una maggiore base imponibile di oltre 123 milioni di euro. 433 sono state le indagini delegate dalla magistratura, che hanno portato a denunciare 263 soggetti (di cui 6 in stato di arresto) per reati fiscali (principalmente riferibili all’utilizzo di fatture false e all’omessa presentazione delle dichiarazioni).

Le imposte evase sono state quantificate in circa 69 milioni di euro e sono stati individuati 32 evasori cd. “totali” - imprenditori e professionisti che hanno omesso di “dichiararsi” al Fisco, anche per più annualità di imposta -, i quali hanno evaso complessivamente quasi 4 milioni di I.V.A. Inoltre, sono stati verbalizzati 92 datori di lavoro, per l’impiego di 236 lavoratori “in nero” o comunque irregolari.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA SPESA PUBBLICA

Le frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario quest’anno individuate ammontano a quasi 2,5 milioni di euro, con 19 persone complessivamente denunciate all’Autorità Giudiziaria. Ancora, sono stati intensificati i controlli in materia di “reddito di cittadinanza”. La Guardia di Finanza ha sviluppato uno specifico dispositivo volto ad intercettare i casi di illecita apprensione del beneficio. Gli interventi eseguiti hanno consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria 406 soggetti, quantificando in oltre 3,3 milioni di euro i contributi indebitamente percepiti. Infine, i controlli volti ad accertare responsabilità amministrative di dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, hanno portato a denunciare 68 soggetti, per un complessivo danno erariale presunto di oltre 2 milioni di euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, l’attività investigativa ha portato allo sviluppo di 22 accertamenti patrimoniali, nei confronti di 270 soggetti (157 persone fisiche e 113 persone giuridiche). Sono state così avanzate proposte di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 90 milioni di euro, con provvedimenti eseguiti per oltre 14,8 milioni di euro. Insieme a Polizia di Stato e Carabinieri, sono stati inoltre eseguiti 2.095 accertamenti su richiesta del Prefetto, la maggior parte dei quali funzionali al rilascio della documentazione “antimafia”. Per la repressione del riciclaggio dei capitali illeciti, sono state sviluppate 387 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 110 persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, 14 delle quali sono state tratte in arresto. Contestualmente, sono stati effettuati sequestri su ordine della magistratura per oltre 6 milioni di euro. Nel complessivo sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i reparti del Corpo hanno inoltre proceduto all’approfondimento di ben 870 segnalazioni di operazioni sospette, appositamente delegate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

CONTROLLO DEL TERRITORIO

In tale ambito, 13.809 pattuglie sono state impegnate nel controllo del territorio, con 48.564 automezzi ispezionati e 62.318 soggetti identificati. Sequestrati oltre 64 chilogrammi di droga (di questi, oltre 60 di cocaina), con la verbalizzazione di 357 soggetti, 224 dei quali sono stati segnalati al Prefetto, mentre i restanti 133 sono stati denunciati (15 quelli tratti in arresto).