Salerno, auto contromano in autostrada: due feriti Violento impatto all'altezza dello svincolo di San Mango Piemonte

Ancora un incidente sulle strade del Salernitano. Un violento contro si è verificato, questa notte, lungo sull'autostrata A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di San Mango Piemonte. Un’auto ha imboccato l'autostratada contromano, probabilmente da Pontecagnano Faiano, e ha percorso per circa 3 chilometri la strada. La ragazza alla guida dell'auto, una Lancia Y, ha finito la sua corsa scontrandosi contro un'altra macchina, con a bordo alcuni ragazzi, che viaggiava nel senso di marcia corretto. L'impatto è stato violento. E' di due feriti il bollettino dello scontro.

La ragazza alla guida della Lancia Y è rimasta illesa. Feriti, invece, i due giovani che viaggiavano a bordo dell'altra autovettura. Il più grave è stato trasportato dalla medicalizzata della Croce Bianca al Ruggi, l'altro avrebbe riportato solo alcune escoriazioi. Sul posto anche la croce rossa, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi del cas. Si indaga e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.