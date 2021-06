Salerno, movida sicura: controllate oltre 7mila persone Il report sui controlli delle forze dell'ordine

Controlli nella Movida salernitana. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7624 persone, 4067 veicoli e 1143 esercizi pubblici. In prima linea anche uomini e pattuglie in borghese, di tutte le forze dell’ordine, per evitare il verificarsi di comportamenti illegali che possano sfociare in risse, ma anche per evitare eventuali assembramenti e verificare il rispetto delle normative antiCovid.

Le verifiche, fanno sapere dalla questura, continueranno anche oggi, domenica 27 giugno, con particolare intensità nella fascia oraria serale.