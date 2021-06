Rubano telefonini e zaini in spiaggia a Vietri: denunciati due giovani Sono stati rintracciati dai carabinieri

Gli autori del furto in spiaggia ai danni di due ragazzi di Fisciano sono stati beccati dai carabinieri e denunciati. Si tratta di due paganesi di 24 e 20 anni che dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato. Il colpo è stato messo a segno a Vietri sul Mare. Le due vittime erano in spiaggia quando si sono accorte dell'assenza del proprio zaino, di telefoni cellulari e delle chiavi di uno scooter. Raggiunto il parcheggio hanno notato due ragazzi che provavano a mettere in moto il mezzo, resisi conto di essere osservati sono fuggiti via. Gli autori del furto sono stati in seguito rintracciati dai carabinieri.