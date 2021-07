Tragedia nel Salernitano, tir precipita dal viadotto in autostrada: due vittime L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Contursi e Campagna

Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la A2, autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Contursi e Campagna. Nell’impatto, come comunicato da Anas, hanno perso la vita due persone. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un tir, ha perso il controllo del mezzo pesante precipitando dal Viadotto Tenza (km 43,000). Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell'Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’incidente. Al momento si registrano dei rallentamenti in direzione sud: per consentire i rilievi è, infatti, possibile transitare soltanto lungo la corsia di emergenza.

In aggiornamento