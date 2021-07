Controlli a tappeto nel centro di Salerno: task force dei carabinieri Arrestata una persona evasa dai domiciliari

Il Comando Compagnia Carabinieri di Salerno, in seguito ai recenti episodi avvenuti nella movida del centro cittadino, ha dato corso ad un ampio servizio su tutta la zona. Una task force di oltre 30 Carabinieri, supportati dalle Compagnie di Battipaglia, Eboli, Agropoli, Mercato San Severino e Vallo della Lucani, nonché da assetti della Compagnia di Intervento Operativo del 10o Reggimento Campania e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, ha battuto tutto il centro salernitano.

Lo spiegamento di uomini e mezzi ha visto la realizzazione di posti di controllo multipli nelle zone di maggior traffico viario, con annesse perquisizioni con l’ausilio di unità cinofila e la segnalazione di 5 persone per uso personale di stupefacenti; diverse anche le multe per violazione del codice della strada, fra cui spiccano due per mancata revisione, una per guida senza patente e un veicolo sprovvisto di rca. Le attività di prevenzione sono poi proseguite con pattugliamenti a piedi sul Lungomare, sui Corsi ed all’interno dei vicoli del centro storico. I pattugliamenti hanno permesso di rintracciare anche un evaso dagli arresti domiciliari, poi arrestato. Complessivamente sono state controllate oltre 200 persone a piedi e 50 veicoli.