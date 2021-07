In giro con un coltello a serramanico: denunciato minorenne di Salerno I controlli del fine settimana: evitata anche un'altra rissa tra giovanissimi a Torrione

Ancora controlli contro gli eccessi della movida e l'illegalità diffusa. Nel fine settimana la task force prediposta da prefettura e questura per evitare problemi. Ed è stato provvidenziale l'intervento dello Stato per evitare l'ennesma rissa tra un gruppo di giovani, questa volta in zona Torrione.

Una volante della polizia, invece, ha bloccato alcuni minorenni in Piazza Abate Conforti: uno di loro aveva un coltello a serramanico, che è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

Complessivamente, dall'azione congiunta di polizia, carabinieri, guardia di finanza in collaborazione con l'Esercito e le polizie locali sono state controllate 6589 persone e 887 esercizi pubblici. Contestati inoltre 30 verbali per violazioni al codice della strada.