Giù dal cavalcavia dell'autostrada, 22enne si frattura femore La giovane è viva per miracolo: si indaga sull'accaduto

Se non è un miracolo, poco ci manca: una giovane di 22 anni è precipitata dal ponte Aiello di Angri, che si affaccia sull'autostrada A3 Salerno-Napoli.

Trasportata in ospedale, i medici dell'Umberto I di Nocera Inferiore le hanno riscontrato la frattura del femore ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, che seguono la pista del gesto volontario.