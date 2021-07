Incidente sull'A2: famiglia coinvolta, feriti anche 2 bambini Una monovolume è finita contro il guardrail. Distrutta l'auto

Un'auto è finita, per cause ancora da accertare, contro il guard rail tra gli svincoli di Petina e Polla, sulla A2 del Mediterraneo. L'incidente stradale è avvenuto al km 72. Ferita una famiglia calabrese, una coppia con i loro due bambini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada. La famiglia è stata trasportata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La vettura nel violento impatto è andata quasi del tutto distrutta.