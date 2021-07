Sequestrata una volpe e tartarughe detenute illegalmente Controlli dei carabinieri a tutela della fauna selvatica

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, a seguito di controlli mirati alla tutela della fauna selvatica, coadiuvati da personale del servizio veterinario di Roccadaspide e dalle guardie zoofile dell’Enpa di Salerno, in località “Serra Ventola” in agro del comune di Roccadaspide avrebbero riscontrato che un uomo di Roccadaspide, deteneva un esemplare di volpe rossa (vulpus vulpus), animale selvatico e pericoloso ai sensi del D.M. Ambiente del 19/04/1996, e tredici esemplari di tartarughe baby note come testuggine di Hermann (Testudo Hermanni), specie protetta ai sensi della legge n. 150/92.

Ulteriori approfondimenti sulla detenzione degli animali, avrebbero permesso di accertare che per la stessa non vi sarebbe acun titolo autorizzativo e pertanto gli animali erano da considerarsi costretti in detenzione in maniera illegale.

Gli esemplari sono stati sequestrati e, per la volpe, i carabinieri hanno provveduto al suo invio al centro di recupero per animali selvatici di Napoli presso l’ASL NA1, centro abilitato anche alla valutazione sull’eventuale reintroduzione della bestiola in natura.