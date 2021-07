Salerno, incidente sull'A30 in direzione Caserta: un morto E' avvenuto all'altezza del km 46

Poco dopo le 14:30, sulla A30 Caserta-Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione Caserta, è avvenuto un incidente all'altezza del km 46 a seguito del quale una persona ha perso la vita. Sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, si circola su due corsie e non si registrano turbative al traffico.