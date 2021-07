Dolore a Salerno per la morte del 38enne Ciro La Marca Il commerciante ha avvertito un malore mentre era a bordo della sua auto sulla A30

Il quartiere di Pastena è a lutto per la morte di Ciro La Marca, 38enne di Salerno rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo l’autostrada A/30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Severino e Castel San Giorgio, all’altezza del km 46. La Marca, padre di tre figli e commerciante di abbigliamento molto noto nella zona orientale, avrebbe avvertito un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto a bordo della quale viaggiava.

La vettura si è così schiantata contro il guardrail. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare. La salma è stata portata nell'obitorio dell' ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia.

E' da chiarire infatti se a uccidere il 38enne sia stato proprio il malore che l'ha colto improvvisamente. Si stava dirigendo ad un appuntamento di lavoro, al quale purtroppo non è mai arrivato. Ciro La Marca aveva un negozio in via Posidonia, era un commerciante molto conosciuto e stimato in città. Tantisimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del 38enne, distrutta da questo dolore improvviso.