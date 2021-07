Salerno: controlli delle forze dell'ordine durante la partita dell'Italia Denunciato un 22enne per resistenza a pubblico ufficiale

Nella giornata di ieri, in concomitanza con la partita di calcio valevole per la semifinale del torneo degli Europei tra Italia e Spagna, il questore della provincia di Salerno, tenendo conto delle decisioni emerse in sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, ha predisposto mirati servizi finalizzati a garantire la sicurezza in strada durante la movida, in occasione dell’atteso incontro di calcio tra Italia e Spagna.

In particolare sono stati intensificati i controlli in tutta la provincia di Salerno, finalizzati a garantire la serena fruizione degli spazi aperti e dei locali aperti al pubblico nella serata dell’attesa partita di calcio della nazionale, in tutta sicurezza e nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale in materia di Covid.

Sul capoluogo cittadino si è registrato un notevole afflusso di persone specie nei prssi dei locali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande che hanno offerto il servizio aggiuntivo di visione della partita.

Presenti pattuglie delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Salerno.

Al termine della partita, durante i caroselli nella zona centrale di Salerno le pattuglie hanno anche regolato la viabilità urbana per migliorare la circolazione dei numerosi veicoli in transito. 385 le persone controllate; 223 i veicoli, 46 esercizi gli pubblici controllati;

Durante il corso dei controlli, a Salerno, un 22enne, a bordo di uno scooter, non si è fermato all’alt degli Agenti ma è stato subito raggiunto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nonché guida senza patente ed altre quattro contestazioni per violazioni al codice della strada.

I controlli – fanno sapere le forze dell'ordine - saranno ulteriormente intensificati in occasione della finale degli Europei di Calcio, prevista per domenica 11 luglio.