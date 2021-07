Siano, arrestata un'intera famiglia di spacciatori: 8 le persone coinvolte I carabinieri smantellano un'importante piazza di spaccio. Nei guai genitori, figli e cognati

Nelle prime ore della mattina a Mercato San Severino e Siano i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 8 persone, quatto donne e quattro uomini di cui sei in carcere e due agli arresti domiciliari. Scardinata un'importante piazza di spaccio. La misura cautelare scaturisce infatti dall’ attività investigativa svolta dalla Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino nel mese di gennaio 2019, sotto la direzione e con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Le investigazioni, eseguite con ricorso anche ad attività tecniche e telematiche avrebbero consentito di documentare la vendita di droga messa in campo nel Comune di Siano, gestita da un intero nucleo familiare (genitori, figli e fidanzati delle figlie) che forti del vincolo di parentela e del linguaggio gergale (cosicché da creare un gruppo sicuro e impenetrabile) pensavano di poter gestire – secondo i militari - lo spaccio di droga a diversi tossicodipendenti provenienti maggiormente dai comuni della Valle dell’Irno. Le video riprese delle telecamere installate all’esterno dell’abitazione degli indagati, luogo principale dello spaccio, con servizi di controllo e pedinamento avrebbero permesso di documentare centinaia di cessioni a tossicodipendenti ed il recupero di sostanze stupefacenti, un traffico che in una realtà piccola come quella del Comune di Siano – secondo i carabinieri - aveva raggiunto livelli ormai inquietanti.