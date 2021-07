In carcere a Salerno Jorge Nestor Troccoli, l'ex ufficiale del "piano Condor" Condannato in via definitiva l'ufficiale 72enne accusato di torture agli oppositori politici

Condannato in via definitiva all'ergastolo insieme ad altri ex militari, è rinchiuso nel carcere di Salerno Jorge Nestor Troccoli. L'ufficiale 72enne era imputato per il cosiddetto "piano Condor" per sovvertire il potere comunista e socialista in Sudamerica.

"Non ci e' stato notificato ne' il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione né l'ordine di esecuzione pena", le parole dell'avvocato di Troccoli, Francesco Saverino Guzzo, riportate dall'Agi.

"Il mio assistito era intenzionato a consegnarsi. Avrebbe atteso l'esito di una serie di accertamenti medici per alcune patologie di cui soffre da tempo. E ieri, infatti, era all'ospedale di Battipaglia per fare degli esami. Questa mattina alle 11, appena dimesso, è stato raggiunto da alcuni militari del Ros che lo hanno portato in caserma e poi in carcere".