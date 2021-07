Salerno, arrestati i ladri delle Fiat Panda In carcere un 60enne ed un 22enne

Sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato i presunti responsabili dei furti di Fiat Panda avvenuti nei giorni scorsi a Salerno. La scorsa notte gli agenti, intorno alle 2, hanno fermato due persone in zona Carmine che si trovavano a bordo di una Panda. Dagli accertamenti è emerso che i due, poco prima, avevano rubato in via dei Greci una Panda a metano, di ultimo modello, per poi posizionarla temporaneamente in un'area poco distante, in attesa di essere definitivamente recuperata.

Le verifiche hanno consentito di risalire al proprietario, al quale è stata restituita la vettura. Nel corso dell’ispezione del veicolo sono stati rinvenuti arnesi atto allo scasso ed in particolare una centralina ed un decodificatore per centraline, tipicamente utilizzati per furti di autovetture.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I due fermati, identificati per D.M.A, di 60 anni, pluripregiudicato per reati specifici, e per C.A., di 22 anni, incensurato, entrambi provenienti dall’hinterland partenopeo, sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato, in concorso tra loro, ed associati presso la Casa Circondariale di Fuorni.