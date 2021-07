Salerno, paura in mattinata: fiamme all'esterno di una birreria A dare l'allarme i residenti, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura, questa mattina, a Salerno. Fumo e fiamme sono stati avvistati all'esterno di una nota birreria nei pressi del Parco Pinocchio. A lanciare l'allarme diversi residenti della zona che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i caschi rossi si sono occupati di spegnere il rogo, che sembrerebbe esser stato causato da alcune carte che avrebbero preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento, e di mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, non sono stati regsitrati feriti o gravi danni alla struttura, le fiamme hanno annerito parte dell'esterno.